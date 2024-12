Isamaa muutub järvalaste seas aina populaarsemaks

Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti koostöös valminud viimase küsitluse tulemused näitavad, et teisel kohal on endiselt Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, kuid nende reiting on tuntavalt kukkunud. Kui aasta tagasi toetas neid 28,6 protsenti siinsetest valijatest, siis nüüdseks on see näitaja 23,8 protsenti.