KEVAD, SINA? Kirsid näitavad südatalvel õisi

Paljudel kirsipuudel on okstel parajalt suured lehepungad ja lähemal vaatlusel paistavad mõnel puul ka roosakad õiepungad. Lootust aga, et keset südatalve järveäärne kirsipuude allee õide puhkeks, siiski pole. Loodetavasti ei saa lehe- ja õiepungad talve edenedes sedavõrd palju külmakahjustusi, et ka kevadel allee õiteta jääb.