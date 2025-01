ÄRA LANGE LÕKSU! Coop Eesti nimel on levimas petuleht

Kuidas tunda ära petulehte?

Veebilehe aadressiribal on tavapärasest erinev aadress: sellele on lisandunud tähed ja numbrid või on aadress sootuks erinev.

Et saada kätte teenust või toodet, pead maksma erinevaid summasid teenustasudeks, sageli välismaa panka eraisiku kontole.

Petukirjad on sageli konarlikus eesti keeles, kasutatakse kummalisi asutuste või ametinimetusi ja väljendeid, vale sõnajärge või käändelõppe. Kohati võib tekst olla suisa arusaamatu.

Sind suunatakse vormile, kus palutakse sisestada lisaks isikuandmetele ka pangakaardi andmed ning PIN-koodid. Selle tulemusena aga pääsevad petturid sinu pangakontole ligi. Pea meeles, et PIN1 oled Sina ja PIN2 on sinu allkiri!