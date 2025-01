DIRIGENDIPULDIST RINGRAJALE Hinnatud orkestrijuht pani end proovile mootorite maailmas

Rollivahetus sai teoks tänu sellele, et mõnda aega tagasi tehti Poskale pakkumine osaleda Audi Latvija reklaamklipis. Tegemist on Läti riikliku sümfooniaorkestri peasponsoriga ning alates 2021. aastast on Kristiina Poska lõunanaabrite esindusorkestri Läti riikliku sümfooniaorkestri esimene peakülalisdirigent.