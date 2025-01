Paide noormeest näeb uuel hooajal mängimas Pärnu Vapruses

Siim Aer (26) on varemgi Pärnu Vapruse särgis mänginud, kuid nüüd on ta üleminek meeskonda täieõiguslik.

Eesti jalgpalli Premium liigas mängiv Pärnu Vapruse jalgpalliklubi andis teada, et sel hooajal on nende ridades tagasi Paide noormees Siim Aer, kes korra on Pärnu esindusmeeskonna särki juba poole aasta jooksul kandnud. Nüüd on Pärnu Vaprus päriselt paidelase uus koduklubi.