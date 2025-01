Lumesadu ja libedus jätkub

Tihe lumesadu on hetkel Eesti lääne- ja lõunaosas. Teekatted põhi- ja tugimaanteedel on peamiselt lumised, paiguti ka soolaniisked ja soolalumesegused. Kohati tuiskab. Õhutemperatuur on -2..-6, läänerannikul kohati kuni 0°C. Tihedas lumesajus ja tuisus on nähtavus halb!