Aasta loomaks sai Eesti metsade hiiglane

Oma ligi 2 meetrise turjakõrguse ning peaaegu 600 kiloga on põder Eesti suurim hirvlane ning ühtlasi ka meie metsade suurim imetaja. Riiklike seiretulemuste põhjal oli põdra asurkonna suurus 2024. aasta alguses vahemikus 10 000 – 11 000 isendit. Võrreldes eelmise aastaga on põdra üldarvukus veidi langenud, seda eelkõige Mandri-Eestis ning eriliselt paistab silma asurkonna juurdekasvu iseloomustav vasikate osakaal, mis oli viimase 20 aasta madalaim ja osutab suurenenud kisklussurvele. Olles jahiuluk, kütiti põtru eelmisel aastal ligi 4000 isendit.

Järgmise aasta fookuses on põdra populatsiooni seisund, sellele mõjuvad tegurid ning inimese ja põdra kohtumised, mis ulatuvad tihti ka linnaruumi. Tähelepanu all on ka metsloomade elupaikade sidusus ja suurte käimasolevate taristuprojektide, sealhulgas ökoduktide ja teiste ulukipääsude mõju. Räägime sellest, kuidas uuritakse tänapäeval põdra arvukuse dünaamikat ning kas ja milline on selle mõju metsakasvatusele.