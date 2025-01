Seitsme loodus- ja maastikukaitseala kaitse-eeskirjad muutuvad vähem bürokraatlikuks

Eelnõuga muudetakse Nigula, Keeri-Karijärve, Alam-Pedja ja Metsaääre looduskaitseala ning Aegna, Kääpa ja Vooremaa maastikukaitseala eeskirju. „Nimetatud kaitsealadest kuue puhul on kaitse-eeskirjad kinnitatud ajavahemikus 2005-2007, Aegna maastikukaitsealale 2010. Kaitsekordade senine rakendamine on näidanud, et piirangud, mida on käesoleva eelnõuga kavas muuta, ei ole osutunud põhjendatuks, ei ole vajalikud ala eesmärkide saavutamiseks ja põhjustavad ebavajalikku halduskoormust,“ ütles Kliimaministeeriumi elurikkuse ja keskkonnakaitse asekantsler Antti Tooming.

Eelnõu kohaselt täpsustatakse seitsme loodus- ja maastikukaitseala kaitse-eeskirjade piiranguid. Osad lubatavad tegevused reguleeritakse kaitse-eeskirjades, mille kohta peab praegu otsuse tegema kaitseala valitseja. See vähendab bürokraatiat ja halduskoormust. Kaitsealade kaitse-eesmärke, tsoneeringuid ja välispiire ei muudeta.

Muudatused puudutavad liikumispiiranguid ja nende leevendamist, näiteks on edaspidi lubatud kaitseala valitseja nõusolekuta teatud ajavahemikul viibida väljaspool ettevalmistatud ja tähistatud õppe- ja matkaradu marjade korjamiseks. Samuti kaotatakse liikumispiirangud, kui lindude pesitsusaeg on läbi. Eelnõu kohaselt täpsustatakse alad, kus on lubatud liigelda mootorsõidukiga, samuti tuuakse osade kaitsealade kaitse-eeskirja regulatsiooni mootoriga ujuvvahendite kasutamise kiiruse ja ajaline piirang ning mootori tüüp, mille kohta praegu seab tingimused kaitseala valitseja.

Eelnõu järgi kehtestatakse Vooremaa maastikukaitseala kaitse-eeskirja piirang kalapüügi osas, mis vähendab tõenäosust veelindude hukkumiseks võrkudes. Sätte kohaselt on kalapüük lubatud, välja arvatud harrastuslik kalapüük nakke- ja raamvõrguga 1. juunist 30. septembrini Saadjärvel, Elistvere järvel ja Soitsjärvel teatud ulatuses. Metsaääre looduskaitsealal lubatakse kaitseala valitseja nõusolekul loodusliku veerežiimi taastamine, mis praegu on keelatud. Muudatus on vajalik Rail Balticu raudtee kavandamisest metsise asurkonnale tekitatud negatiivse mõju hüvitamiseks.

Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist