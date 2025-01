Kunstigaraaži peab Raija Merilä kodugalerii. Selle kuraator Ilkka Porkka ütles, et uut asukohta hetkel pole, kuna sellist ruumi, mis oleks piisavalt suur ja kõrge ning kuhu mahuks ka kaubik sisse sõitma, on raske asemele leida.

"Meil on paar kuud aega leida midagi sarnast asemele. Kui ei ole võimalik, paneme maalid oma kodugalerii garaaži Tiigi tänavale. Kodugaleriis on Raija Merilä ateljee ja minu raamimistöökoda, aga ka mitmed sajad teosed kolmel korrusel, lisaks on garaaži riiulid täis," rääkis Porkka.