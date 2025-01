Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Järvamaa haigla sünnitusosakonnas nägi läinud aastal ilmavalgust ainult 142 last, mida on viimase 25 aasta võrdluses šokeerivalt vähe. Alla 200 lapse aastas pole sel sajandil Järvamaal sündinudki. Sündivuse vähenemine on Järvamaa haigla peaarsti Külvar Mandi hinnangul rabav ja vägagi murettekitav. «See on kõikides Eesti haiglates läbiv suundumus, mis on Eestile demograafiliselt väga halb,» sõnas ta.

* Järva Teataja teeb ülevaate eelmise aasta lugudest, mis pälvisid kõige suuremat lugejahuvi.

* 6. jaanuar on viimane tööpäev Paide Hammerbecki põhikooli direktoril Barbi Paatsil, kes avaldas täpselt kuu aega varem esitatud avaldusega soovi ametist lahkuda. Kuni uue direktori ametisse­ kinnitamiseni määras Paide­ linna­valitsus Hammerbecki põhikooli direktori ülesandeid täitma Paide Hillar Hanssoo põhi­kooli direktori Kersti Kivisoo. Kersti Kivisoo ütles, et võttis pakkumise vastu lootuses, et saab sellega hakkama ja suudab tagada õppeaasta rahuliku jätkumise. «Mulle pole ju võõras, kuidas kooli juhtida ning mida ja kuidas tuleb teha,» sõnas ta.

* Uuest aastast on Järva valla kultuuriasutused ühe juhtimise all ning uut ühendasutust, Järva valla kultuurikeskust, asus 1. jaanuarist juhtima Eva Linno.

* Sihikindlate treeningute ja tähelepanuväärse arenguga teenisid lõppenud aastal Peet Raigi nimelise noore võrkpalluri sihtkapitali stipendiumi Türi valla sportlased Nele Kask ja Sander Perillus. Mõlemat stipendiaati iseloomustab tahe valitud alal tippu jõuda ja teadmine, et selleks tuleb palju end treenida.

* Hiina kalendri järgi algab peagi maoaasta. Legendides peetakse madu hea õnne kuulutajaks, sest ta on seotud saladuste ja suurte teadmistega ning nende nutika kasutusega. Ka Eesti rahvamuistendites on hinnatud mao suurt tarkust. Samas on see loom valmis nahka heitma ja muutuma. Nõnda ennustab ka astroloog Edda Paukson paljudele uut töö- või elukohta, üllatuslikke pakkumisi ja uusi­ tutvusi­.