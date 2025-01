Aastavahetuse tumedam pool Ojadena voolav alkohol ja sügelevad rusikad Järvamaa kodudes

Kesk-Eesti politseijaoskonna rakendusekspert Halar Hallimäe sõnas, et olid ka erakordselt pikad pühad – argipäevadesse langenud pühadepäevi pikendati võimalusel veelgi vabade päevadega. "Alkoholi ja lähisuhtevägivallaga seonduvalt on jäänud silma seegi, et inimesed on politseid palunud justkui hetkesituatsioone lahendama – tegelikku probleemi ei tunnistata isegi peale põhjalikku politsei selgitustööd," nentis ta.