Paide Linnameeskonna mängumehe Ceesay üleminekut kommenteerisid St. Pauli kodulehel klubi spordidirektor Andreas Bornemann ja esindusmeeskonna peatreener Alexander Blessin. Bornemann andis mõista, et üleminek on väga lähedal. "Ta on seda tüüpi mängija, kes sobiks meile väga hästi. Enne tehingu sõlmimist on vaja veel mõned asjad läbi arutada ja see võtab aega," märkis spordidrektor.