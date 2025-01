Linnameeskond täiendas taustajõude

Silver Grauberg: „Paide Linnameeskond on üles ehitatud pikaajalistele plaanidele ning pakub nende elluviimiseks stabiilset keskkonda. Olen õnnelik võimaluse üle klubiga liituda, sest klubi ambitsioonid ning väärtused ühtivad minu omadega. Esindusmeeskonna järgmine samm on võita Premium Liiga ning minu ülesanne on olla osa sellele eesmärgile vastava treeningprotsessi loomisest. Paralleelselt võistkonna tegevustele, soovime viia edasi ka meie mängijate individuaalset arendamist, et Ceesay üleminek ei jääks ainsaks omataoliseks. Klubi on näinud kõvasti vaeva, et luua Eestis tipptasemel tingimused saavutamaks pikaajalist edu - on au olla osa sellest teekonnast!“