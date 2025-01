01.12.2024, Paide Jõuluaja ametlikku algust tähistati Paide keskväljakul tulede süütamisega kuusel ning pühitsetud jõulutule jagamisega. Jõulutuli. Kuusk. Jõulukuusk. Juba tunnike varem sai harras hetk alguse jõuluootuskontserdiga Paide Püha Risti kirikus, kus linnarahva ette astusid Hammerbecki põhikooli õpilased õpetaja Malle Antoni juhendamisel. Pimeduse hakul kogunes rahvas linna jõulupuu ümber, kus süüdati tuled, et need annaks helgust ja valgust alanud jõuluaega. Loodus pole selles osas praegu just kuigi lahke. Kuuse alla ütlesid linnarahvale häid soove Paide linnapea Kaido Ivaski ja kirikuõpetaja Andres Tšumakov. Nad jagasid kodudesse laiali ka pühitsetud jõulutuld. Rõõmsa meeleolu eest hoolitsesid kuuse all Paide naiskoor ja Hammerbecki põhikooli rahvatantsurühmad. Foto: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

