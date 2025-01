Kesk-Eestis otsiti järgmisi ükssarvikuid

Programmi korraldas Kesk-Eesti ettevõtlusinkubaator ning projektijuhi Greete Paaskivi sõnul aitas programm osalejatel edasi arendada oma ideid ja olemasolevaid ärimudeleid. „Osalejate tagasisidest on näha, et iduettevõtlust edendav programm on kasvatanud alustavates ettevõtjates enesekindlust, edendanud nende idumeelset mõtteviisi ning loonud uusi ärivõimalusi, mis aitavad tugevdada piirkondlikku ettevõtluskeskkonda ja toetavad kogukonna majanduslikku arengut,“ sõnas Paaskivi ning lisas, et osalejad hindasid kõrgelt praktilise suunitlusega koolituste väärtust ja mentorlust.

Kokku osales iduettevõtjate pealekasvu programmis 18 meeskonda, kes kõik töötasid välja detailse äriplaani koos põhjaliku finantsanalüüsiga. Kolm meeskonda on aga tänaseks jõudnud oma iduettevõtte loomiseni ning ülejäänud plaanivad sama teha lähiajal.

Kesk-Eestis esmakordselt läbiviidud programm sai alguse ideekonkursiga „Idekas“, kus otsiti parimaid ideid ja kaardistati potentsiaalseid osalejaid inkubatsiooniprogrammi. Nelja kuu jooksul väldanud programmi raames toimus Viljandis kaheksa koolitusmoodulit, mis hõlmasid selliseid teemasid nagu strateegiline planeerimine, turundus ja müük, finantsjuhtimine, juhtimine ja äriplaani esitlused. Lisaks sai iga meeskond ka mentorlust.

Startup Estonia regionaalse iduettevõtluse projektijuht Elina Dubova tõi välja, et programm võeti kohalikus kogukonnas väga hästi vastu. “Alates 2024. aastast keskendub Startup Estonia senisest palju rohkem regionaalsetele programmidele, et tugevdada startup-kogukondi väljaspool suurimaid tõmbekeskusi nagu Tallinn ja Tartu. Mul on väga hea meel, et Kesk-Eesti alustavad ettevõtjad on programmis aktiivselt kaasa löönud ning said siit kaasa väärtuslikke teadmisi, kogemusi ja kontakte, mis loodetavasti annavad tõuke Eesti idusektori järgmiste superstaaride sünniks,” ütles Dubova.

Tulevikus plaanib programmi korraldanud Kesk-Eesti ettevõtlusinkubaator tegevustega jätkata ning laiendada turundustegevusi, et jõuda rohkemate osalejateni. Plaanis on luua Viljandimaal valdkonnapõhine koolitusprogramm, mis hõlmaks tehnoloogiliste lahenduste ja teenuste pakkujaid. Samuti soovitakse suurendada mentorite valdkondi, et pakkuda osalejate individuaalsemat lähenemist. Lisaks pakub Kesk-Eesti ettevõtlusinkubaator liitunud ettevõtetele prototüüpimise toetust ning järgmine taotlusvoor avatakse 1. aprillil.