Tallinna-Rapla-Türi tee muutub veidi pikemaks

Nimetatud lõigu pikkus on umbes 1,2 kilomeetrit. Siiamaani on saanud sellel lõigul sõita 90 kilomeetrit tunnis, ajutisel ümbersõiduteel on lubatud kiirus 70 kilomeetrit tunnis. Nendes lõikudes kus on sage ehitustranspordi liikumine on lubatud sõidukiirus 50 kilomeetrit tunnis. Seega on soovituslik varuda autojuhtidel senisest veidi rohkem aega. Tegemist on lõiguga, kus on äärmiselt tihe ja pidev liiklus, sest see ühendab nii Kohilat kui ka Raplat Tallinnaga.