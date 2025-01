Tarbja lasteaia värskel põrandal võib tantsu lüüa

Ivaski ütlust mööda on Tarbja kooli sulgemise järel levinud oletused, et küllap pannakse peagi kinni ka lasteaed. "Investeering uutesse põrandatesse peaks kohalikule kogukonnale edasi andma signaali ning tagama turvatunde, et linnal pole mingit kavatsust lasteaeda sulgeda," selgitas ta.