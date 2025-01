Paides tegutseb uus tänavatantsutreener

“Meil toimub kogu aeg toimub midagi, alustades väiksematest sündmustest ja esinemistest, lõpetades suuremate projektidega. Paides on juba varem põnevaid sündmusi toimunud, näiteks paar aastat tagasi tuli siin lavale Baltikumi suurim tänavatantsulavastus JJStreet Streetshow,” rääkis Ader.

Käesolev hooaeg on alanud uute tuultega ning noori treenib nüüd rohkem kui 12 aasta pikkuse tantsukogemusega juhendaja Madis Ader. Muuhulgas on just tema olnud varasemalt eelpool nimetatud tänavatantsuetenduse peategelase rollis ning võtnud osa telesaatest “Ma näen Su häält”.