Paide kinnisvaramaakler Kersti Okas tegi eile õhtul Facebookis üleskutse leidmaks Paides sobivat pinda padelikeskuse ehitamiseks. Okas selgitas, et ideid on laekunud juba väga palju, kuid sellegipoolest on tegemist keerulise ülesandega, kuna vabu pindu väga saada pole. Padelimängijaid tekib Paidesse aga aina juurde.