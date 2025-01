Kiriku orel ootab remonti

On tavaks saanud, et pühakojad teevad jõulujumalateenistustel korjandusi, millega kogunev raha aitab kogudustel maksta kiriku hooldustööde eest. Muidugimõista ei täida koguduse kassat ühe jõuluõhtu jumalateenistuse korjandus, sest summad ulatuvad enamasti mitme tuhande ja mitmekümne tuhande euroni. Ent ka piskust on abi.