Kogukonnafondile tõi möödunud aasta varasemast rohkem raha

Järvamaa kogukonnafondi eestvedaja Valev Väljaots ütles, et rõõmustab sellise tulemuse üle siiralt. Kellelegi pole uudis, et majanduslikult on ajad üha raskemad ning annetuste kogumise maine sai vahepeal valusa hoobi."Mul on rõõm näha, et kogukonnafondil on head toetajad, sest vaid tänu annetajatele saabki fond tegutseda," sõnas ta.