Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* See oli eelmise aasta märtsis, kui Paide äärelinnas asuva Valgekivi ärikeskuse teise hoone ehitusjärk jõudis Amservi uuele esindusele nurgakivi panekuni. Kümmekond kuud hiljem sel esmaspäeval oli esindus avamiseks valmis. Kohaletulnud võisid uudistada esinduse ruume, kuulata kõnesid, lehvitada õhupalle, kõlistada klaase ja võtta kõrvale midagi suupistelaualt. Amservi Paide esinduse juht Olev Põldme sõnas, et kui võrrelda eelmist asukohta Türi poolt linna sissesõidul Pärnu tänavas ja uut asukohta Prääma teel otse Pärnu–Rakvere maantee ääres, siis uus asukoht on kindlasti mugavam ja parem.