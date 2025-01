UUs inimene ametisse Linnameeskond plaanib jalgpalliakadeemias avada ka tüdrukute grupi

„Liitusin Paide Linnameeskonnaga, sest usun, et siin on suurepärased võimalused tüdrukute ja naiste jalgpalli arendamiseks. Klubi jagab minu visiooni ja väärtusi, mis keskenduvad noorte mängijate kasvatamisele nii spordis kui ka elus ning naiste jalgpalli arendamisele Eestis," lausus Sirje Kapper. "Minu eesmärk on luua jätkusuutlik süsteem, mis annab noortele tüdrukutele ja naistele võimaluse kasvada mängijateks ja inimesteks, kes tunnevad uhkust oma klubi ja kogukonna üle."