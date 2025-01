Arvo Pärdi juubeliaasta avakontsertidel kõlab „Silouan’s Song“ esimest korda vokaalseades

Kuigi „Silouan’s Song“ leidis oma esimese kõlalise väljenduse instrumentaalkoosseisus, on see muusika olnud heliloojal kõrvus ka vokaalsena. Keskuse arhiivivestlustes on Arvo Pärt selgitanud, et see siiras poeetiline tekst on muusikasse valatud nii detailselt, mistõttu oleks seda võimalik ka laulda. Kingitusena heliloojale elustavad ansambel Vox Clamantis ja Arvo Pärdi Keskus selle algse mõtte, et Siluani palve kõlaks koos muusikaga. 12. jaanuaril kell 18 algavast kontserdist teeb otseülekande Klassikaraadio.