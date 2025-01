Järva vallas alustab uus sporditöötaja

Piirkonna spordielu on Kaasikule ammu tuttav. Hetkel on ta ka Ambla spordiklubi juhatuse esimees ja treener. Reimo Kaasiku korraldab ja on korraldanud piirkonnas erinevaid treeninguid (lauatennis, orienteerumine, suusatamine) ja võistluseid nagu järvede jooksud, suusatajate seerjajooksud ja paljusid teisi.​