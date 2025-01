Peo eelproovid üle Eesti toimuvad jaanuarist kuni maikuu lõpuni. Järvamaa kollektiivid osalevad kokku 28 erineval proovipäeval. Laulupeo eelproove on 19, tantsupeo proove viis ning rahvapillikollektiividel on neli proovipäeva. Eelproovid on nii maakondlikud kui ka regionaalsed. See tähendab, et osaleda saab liigiti nii Järva maakonnas toimuvates proovides kui ka regioonidesse jaotatud eelproovides, kus on koos mitme maakonna kollektiivid.