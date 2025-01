Aiand valmistub suureks külvitööks

Aiandi juht Kuido Paimla vastab telefonile teisipäeva lõunaajal, taustaks automootori müra. See tähendab, et kasvuhoonest on ta eemal, ent sugugi mitte seda, justkui oleks suur istutustöö tehtud. Mahukas ette­võtmine seisab lähipäevil alles ees. Paimla mäletamist mööda pisteti eelmisel aastal seemned turbamulda 9. jaanuaril, tänavu võetakse töö ette 10. ja 15. jaanuari­ vahel.