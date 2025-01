Laulupeo dirigendipuldis on nii mõnigi Järvamaa juurtega koorijuht, neist üks Külli Kiivet, kes seekord on ka naiskooride liigijuht.

Laulu- ja tantsupeo kuukirjas Karmen Kikasele antud usutluses ütleb Kiivet, et laulupidu on küll eestlastele oluline ja alati oodatud sündmus, ent kõige selle taustal on paisumas mure laulupeotava kestmise pärast. Meil on probleeme koorijuhtide järelkasvuga, meil ei väärtustata ühiskonnas piisavalt koorijuhi elukutset, meil on kultuurisektoris vähe raha ja töötasud pole alati õiglased.