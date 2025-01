Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Neljapäeva õhtul premeeriti Paides Wittensteini tegevusmuuseumis Järvamaa eelmise aasta spordivaldkonna parimaid. Kui tunnustatute järgi võib 2022. aastat pidada jalgpalliaastaks, 2023. aastat ralliaastaks, siis 2024. aastale on keeruline ühist nimetajat leida. Kui midagi siiski kokkuvõtlikult öelda, sõnas Järvamaa spordiliidu tegevjuht Piret Maaring, et mitu teenekat treenerit on aktiivset sporditegevust lõpetamas ja pensionile­ siirdumas.

* Väljas on veel sügav talv, ent uuel nädalal algab Eistvere aiandis suur külvitöö – turbamulda pistmise ootel on 7000 kurgiseemet. Aiandi juht Kuido Paimla vastab telefonile teisipäeva lõunaajal, taustaks automootori müra. See tähendab, et kasvuhoonest on ta eemal, ent sugugi mitte seda, justkui oleks suur istutustöö tehtud. Mahukas ette­võtmine seisab lähipäevil alles ees. Paimla mäletamist mööda pisteti eelmisel aastal seemned turbamulda 9. jaanuaril, tänavu võetakse töö ette 10. ja 15. jaanuari­ vahel. Autoroolis on Paimla aga seetõttu, et käsil on kaupluste­ varustamine ühe teise värske rohelise köögiviljaga. Nimelt kasvatab aiand tänavu talvel rohelist sibulat.