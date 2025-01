Laulupeolised alustasid ühist harjutamist XXVIII laulupeoks

Laulupeo kunstilise juhi Heli Jürgensoni sõnul on alanud otsustav etapp laulupeoks valmistumisel. „Õppeprotsess ja laulupeoks valmistumine on väga mitmekihiline ja aeganõudev. Toimunud on mitu kohtumist kollektiivijuhtidega, valminud on põhjalikud õppematerjalid ning lauljatele on heaks abimeheks laulupeoks valmistumisel koostöös Eesti Filharmoonia Kammerkooriga valminud häälepartiid, mis on laulupeo kodulehel kõigile leitavad.“ Jürgenson lisab: „Nüüd on kunstilisel toimkonnal ees ootamas tihedad nädalad ja nädalavahetused ning töörohked kohtumised kollektiividega. Koostöös kõigi laulupeoks valmistuvate muusikutega vormime igast teosest kokku selle meie kauaoodatud iseoma laulupeo. Ees on ootamas kohtumised 61 muusikateosega, mida kahel laulupeo eriilmelisel kontserdil kannab ette ligi 1000 kollektiivi nii Eestist kui ka kaugemalt.“