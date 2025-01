Läänemets SDE konverentsi avakõnes: riiki ei saa kaitsekulutuste tegemise tõttu pausile panna

“Kuivõrd oleme jõudnud sotsiaalteadlaste poolt 1997. aastal visandatud nn militaarsesse infooaasi, on investeeringud riigikaitsesse iseenesestmõistetavad. Samas ei tohi need investeeringud tulla kõigi teiste eluvaldkondade arvelt. Elu riigis ei saa pausile panna. Kultuuri ei saa pausile panna. Olukord, kus üha kasvavad riigikaitsekulud maksab kinni eelkõige poemüüja, hooldaja, päästja või õpetaja ei ole ei õiglane ega riigi rahanduse mõttes jätkusuutlik,” ütles Läänemets kõnes.

Kuivõrd konverentsil “Turumajandus 2.0” arutatakse selle üle, millises turumajanduses peaks Eesti jätkama, et hästi äraelamist ja edu saaksid tunda paljud inimesed üksikute valitute asemel, rõhutas ka Läänemets, et samamoodi edasi minna ei saa.

“Edukuse nimel peame senist majandusmudelit muutma nii, et riigil oleks suurem roll ja jõukusest saaks osa kõik, mitte vähesed. Püüd olla dogmaatilise neoliberalismi viimne kants planeedil Maa ei teeni täna enam kõigi huve ega taga piisava majanduskasvu.”

Läänemetsa sõnul on Eestile vaja majandussüsteemi, kus loodud jõukus jõuab kõigini ning kasvatab iga ettevõtja ning iga töötaja jõukust.

“Miks toetavad muidu täiesti mõistlikud inimesed parempopuliste nii Eestis kui järjest rohkem ka teistes riikides – Saksamaal, Austrias, Ameerika Ühendriikides? Mitte sellepärast, et nad usuks äärmuslaste võimesse pakkuda midagi paremat, vaid lootuses, et tuleks keegi, kes lõhuks ära senise süsteemi. Süsteemi, mis paneb vaesuslõksu nii vanemad kui ka nende lapsed ja lapselapsed. Süsteemi, mis töötab järjest enam järjest vähemate kasuks. Järjest enamate jaoks käib oma kodu soetamine üle jõu. Ettevõtjad on jäetud üksi olukorras, kus keskkonnanõuded üha karmistuvad, kuid keskkonnasõbralike lahenduste kasutuselevõtt on kättesaamatu või üle mõistuse kallis. See kõik on tänaseni rakendatud majandussüsteemi tagajärg. Üha enam süveneb hariduslik ebavõrdsus ja laste edukus sõltub järjest rohkem vanemate rahakoti paksusest.”

Just hariduse võrdses kättesaadavuses näevad sotsiaaldemokraadid lahendust, kuidas Eesti oleks hooliv, jõukas ja turvaline riik. “Hariduspoliitika on olnud ja on ka edaspidi väikeriigi majanduskasvu kõige olulisem eeldus ning ühtlasi kõige tõhusam viis klassistumise vältimiseks. Seega on hariduspoliitika sotsiaaldemokraatide majanduspoliitika nurgakiviks,” rääkis Läänemets.

Sotsiaaldemokraatide esimees rõhutas muuhulgas ka energiapoliitikas kiirema edasiliikumise vajalikkust. “Energia määrab majanduses palju ja uute tootmisvõimsuste loomisega on kiire. Me ei saa riskida sellega, et planeeringute venimine võtab meilt energiakindluse. Järgmine ajakriitiline muudatus peab energeetikas olema tuuleparkide rajamist puudutava planeeringuprotsessi muutmine poole lühemaks. Seda nii maal kui merel.”