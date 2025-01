Paide noormees sattus autoralli meistrivõistlustel pildistama rasket avariid

Kaspar Kurim ütles, et oli rallit jälgimas küll mitu kilomeetrit eemal, kuid nägi siis, et katse pandi seisma ja levis teave, et rajale kutsuti meditsiiniline abi. Sellest järeldas noor rallisõber, et juhtunud on midagi tõsisemat ning ta sõitis ruttu asja uurima.