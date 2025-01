Lumetorm tekitas üle Eesti omajagu probleeme

Reedel alanud tormiga on Eestis maha sadanud paks lumekiht. Päästjad on nädalavahetusega (10.01 kell 18.00 – 12.01 kell 14.10) saanud 266 ohu likvideerimise väljakutset, reageeritud on 40-le liiklusõnnetusele ning 20-le hoonetulekahjule. Kella 15.00 seisuga näitab Elektrilevi katkestuste kaart, et Eestis on 106 aktiivset katkestust ning elektrita on rohkem kui 12 tuhat klienti.