Puidu biotehaste lepped RMK-ga sünnivad enampakkumiste teel

RMK juhatuse esimees Mikk Marran rõhutas, et puidu biokeemiline väärindamine on Eesti jaoks väga oluline teema ja enampakkumine on kõige läbipaistvam ja õiglast hinda andev viis riigile kuuluva vara müügiks.

„Enampakkumised planeerime läbi viia veebruari jooksul. Siduva leppe või lepeteni loodame jõuda pärast seda paari kuu jooksul. Olen optimistlik ja loodetavasti kuuleme juba käesoleva aasta jooksul meile oma puiduväärindamise äriplaane tutvustanud ettevõtjatelt ka esimesest investeerimisotsusest,“ lausus ta.

RMK lähtub omaniku ootusest ja sellele tuginevast strateegiast: riigimetsast varutud puit olgu maksimaalselt Eestis koha peal väärindatud.

„Ettevõtjate äriplaanide hindamisprotsess andis kindluse sellest, et kõik viis äriplaani on teostavad. Igal juhul oleme sammu lähemal sellele, et veel enne käesoleva kümnendi lõppu ei liigu enam paberipuidu koormad Eesti sadamatest väärindamata kujul Skandinaaviasse, vaid biotehasega loodud lisandväärtus jääb kodumaale,“ lisas Marran.

Enampakkumisse kaasab RMK ettevõtjad järgmistes sortimentides, võttes arvesse ettevõtete äriplaanide spetsiifikat, et tagada sortimentide osas hinnakonkurents:

Kuuse- ja männipaberipuit orienteeruva mahuga 360 000 m3 aastas, pakkujateks VKG Fiber OÜ ning Horizon Tselluloosi ja Paberi AS;

Kasepaberipuit orienteeruva mahuga 340 000 m3 aastas, pakkujateks VKG Fiber OÜ ning Fibenol OÜ;

Hakkpuit raidmetest ja võsast orienteeruva mahuga 140 000 m3 aastas, pakkujateks Biojet AS ning Power2X B.V.