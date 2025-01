Kabala küla PÄRL 2024 on Heli Martin

Heli südameasjaks on Kabala kogukonna heaolu ja oma panusega Kabala kogukonnaelu mitmekesistamisel on Heli silma paistnud juba aastaid. Kuigi Heli ei ole Kabalas sündinud, on ta Kabalas koolis käinud ning elab ja töötab seal tänase päevani. Heli on olnud pikaaegne Kabala lasteaia töötaja, tegutsedes nii õpetaja, juhataja kui ka liikumisõpetajana.