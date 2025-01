Diabeetikud ja nende lähedased on oodatud koolitusele

Koolitusel räägib diabeediõde ja toitumisterapeut Maarja Randväli diabeedi ja tervisliku eluviisi olulisusest ning jagab nõuandeid toitumise, füüsilise aktiivsuse ja vaimse tervise hoidmise kohta. Tervislik elustiil on 2. tüüpi diabeetikutele eriti oluline, sest teadlikud valikud aitavad hoida veresuhkru taset kontrolli all, ennetada tüsistusi ja parandada üldist elukvaliteeti.

Randväli on Tallinna tervishoiu kõrgkooli õppejõud, diabeediõde ja toitumisterapeut. Ta tegeleb aktiivselt teadustööga ning on nüüdseks panustanud diabeedivaldkonda juba üle kümne aasta.

Koolituse teises osas tutvustatakse pideva glükoosimonitooringu süsteemi ning uusimat Dexcom ONE+ glükoosisensorit. Kui varasemalt hüvitas Tervisekassa glükoosimonitooringu süsteeme vaid 1. tüüpi diabeedi patsientidele, siis alates uuest aastast laienes hüvitis ka 2. tüüpi diabeetikutele, kelle raviskeemis on lühitoimeline insuliin. See on märkimisväärne edasiminek, sest sensor aitab diabeeti oluliselt paremini hallata – teha teadlikumaid raviotsuseid, planeerida raviplaani tõhusamalt ja saavutada stabiilsemaid veresuhkru näite.