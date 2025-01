Maakonna rahvastikule vajutas pitseriülimadal sündimus

Kõige rohkem elab inimesi endiselt Türi vallas: 1. jaanuari seisuga 10 465 inimest. Paide linnas elab 10 254 ja Järva vallas 8512 inimest. Kõigis kolmes on inimesi aastaga vähemaks jäänud, suurim kukkumine on tabanud Järva valda, mis on aastaga kaotanud 218 inimest. Türi vald jäi miinusesse 122 inimesega. Kõigest 43 inimest on vähemaks jäänud Paide linnas.