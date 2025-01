Sajad järvalased kasutavad toidupoodi passilauana

PPA identiteedi ja staatuste büroo vanemkomissar Marit Abram usub, et Selverisse dokumendi tellimine muutub veel populaarsemaks, sest alates 2025. aastast on kauplusesse dokumendi tellimine soodsam kui PPA teenindussaali. „Näiteks täiskasvanule, kes taotleb ID-kaardi iseteeninduses ja tellib selle Selverisse, maksab dokument koos riigilõivu ja kaupluse teenustasuga kokku 32,3 eurot. Tellides dokumendi PPA teenindussaali tuleb taotledes ID-kaardi eest tasuda 35 eurot,“ selgitas ta.

„Selver on dokumenditaotlejatele hea alternatiiv, sest lisaks raha kokkuhoiule saab kauplusest dokumendi kätte kiiremini ja mugavamalt. Täna on igas Eesti maakonnas vähemalt üks Selver ning mitmetes linnades lausa mitu kauplust, kuhu on võimalik oma dokumenti tellida. Selverist dokumendi kättesaamine on paindlikum, sest kauplused on erinevalt PPA teenindussaalidest avatud iga päev hilisõhtuni ja ka nädalavahtustel,“ lisas Abram.