Nii sähvisid mullu mobiised kiiruskaamerad Järvamaal kokku 6277 korral, mida on enam pea poole võrra rohkem kui 2023. aastal. Statsionaarsed kiiruskaamerad tabasid autojuhi kiiruseületamiselt 9113 korral, mida on samuti enam kui 2000 juhtumi võrra enam kui 2023. aastal.

Statistika näitab, et aastast aastasse juhtub enim liiklusõnnetusi suvel, kui on ilusad ilmad ja head teeolud. Lume, jää ja vihmaga on kiirustamist vähem, sest autoroolis ollakse politsei teatel ettevaatlikumad ning tulenevalt halbadest teeoludest sõidetakse aeglasemalt.