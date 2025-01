RAHVAHÄÄLETUS Väätsa jõuluaknad asusid püüdma olulist tiitlit

"Kui kevadeks esitasime organisatsioonile Väätsa loo, olime põnevil, kas sel aastal ikka mahume 100 TOP loo hulka, sest osalejaid oli palju. Sügisel saime teada, et mahtusime. Nüüd saime infot, et meid on valitud ka juba kuue parima hulka ning žürii valib ja annab märtsis toimuval Berliini turismimessil teada, millise koha me täpselt saame," rõõmustas Järvamaa turismiekspert Tiina Lippant.