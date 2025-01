Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Eesti metsloomaühingu juhatuse liige Virge Võsujalg on saanud sel talvel korduvalt teateid Paidesse patseerima tulnud metsisest, keda vahelduva eduga märgatakse koduaedades luusimas, puudelt marju pugimas ja posti otsas linnaelu jälgimas. Virge Võsujalg selgitas, et linn pole kindlasti kaitsealuse kategooria linnu tavapärane elukeskkond. «Ta peaks ikka olema rabade kunn ja elama linnakärast kaugel eemal,» sõnas ta. Aga see lind on mingil põhjusel otsustanud Võsujala sõnul linnaeluga tutvust teha.