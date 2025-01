Linnavõim jätab Paide teatri tuleviku järgmiste juhtide otsustada

Paide teatril on alanud vaheaasta, mille jooksul peab selguma, kuidas edasi. Paide linnapea Kaido Ivask ütles, et uut teatrijuhti praegu tööle ei võeta, kuna sügisel ootavad ees kohalikud valimised ning pole teada, milline on uue linnavõimu teatrimeelsus.