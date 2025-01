Järvamaal toimus eriline laskevõistlus

Viiendat korda toimunud laskevõistluse tegi eriliseks see, et esmakordselt toimus maleva lasketiirus Eiveres.

Antud võistlus eristub teistest selle poolest, et vabatahtlikud instruktorid viivad kaitseliidu relvadega liitlastele laskmisi ja liitlassõdurid jällegi enda relvastusega Järva maleva liikmetele. Selliselt on tagatud, et iga laskevõistlus on järvakatele ainulaadne ja huvitav.