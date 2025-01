Plahvatanud katlamajaga Türi-Allikul on neli kortermaja endiselt soojata

Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht Maris Moorits kinnitas, et 14. jaanuaril kell 6.41 teavitati häirekeskust, et Türi-Alliku külas põleb katlamaja ning korstnast on nähe leeke. "Automaatkatlamajas oli kütteseadme rikke tõttu plahvatanud masuut ning süütanud põlema nii katlamaja tehnilise ruumi põranda kui seinad," rääkis ta. "Mahutite osa jäi tulest puutumata ja inimesed õnnetuses kannatada ei saanud."