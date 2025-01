Järva vallavanemale anti üle petitsioon

Järva valda plaanitakse rajada kuni 109 tuulegeneraatorit, kuid plaanid on kohalike elanike seas tekitanud vastuseisu. Pärast infokoosolekuid otsustasid valla kogukonnad ühendada jõud, et seista tuuleparkide rajamise vastu. Detsembri alguses algatati ühiselt allkirjade kogumine, et edastada vallavolikogule selge sõnum kohalike elanike seisukohtadest.