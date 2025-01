Vaimse tervise kohviku vabatahtlikud on läbinud vaimse tervise esmaabi koolituse, kus nad on omandanud toetava kuulamise ja vaimse tervise esmaabi osutamise oskusi. Vabatahtlikud istuvad eraldi märgistatud lauas valges T-särgis kirjaga «Olen olemas». Pildil on osa Paide vaimse tervise kohviku vabatahtlikest Wabakohviku ees, neist Terje Helbma on vasakult teine.

Foto: Peaasi.ee