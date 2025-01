Keset talve soojata Tubades on 15 kraadi, lastega pered on läinud kodudest ära

Üks soojata jäänud kortermaja elanik sõnas Järva Teatajale, et katlamaja rikkiminemise sündmused hakkasid tegelikult pihta varem kui on seni avalikkusele räägitud. „See oli esmaspäeva õhtul kella 17.30 paiku, mil mitmed inimesed küsisid minult, miks on meie majades radiaatorid külmas,” rääkis ta. „Helistasin siis piirkonnajuhile, kes lubas asja uurida ja seejärel andis teada, et 20 minuti pärast lülitatakse taas küte sisse. Seda aga ei juhtunud ja järgmise päeva varahommikul olid katlamajast leegid väljas.”