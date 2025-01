Vedelkütuse varu tagamise toetuse saamiseks esitas taotluse 18 Järvamaa põllumajandusettevõtjat

PRIA toetuste rakendamise osakonna tugiteenuste büroo juhataja Katrin Märss ütleb: „Huvi taotluste esitamiseks oli üllatuslikult suur, eriti arvestades, et taotlusvooruks ettevalmistamise aeg oli väga piiratud ning taotlemine toimus erandkorras e-posti teel. Ettevõtjate suur huvi näitab, et detsembrikuine toetuse taotlusvoor oli toidutootjatele vajalik.“ Toetuse saamiseks tuleb tegevused ellu viia ja maksetaotlus esitada hiljemalt 30. septembriks, mida on veidi üle 8 kuu. „Seetõttu panen toetuse saajatele südamele, et nad kindlasti arvestaksid, et kõik vajalik saaks tähtajaks tehtud,“ lisab Katrin Märss.