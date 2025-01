Nii nagu paljud teised eestimaalased, suhtusin ka mina tuulikute teemasse teatud ajani egoistliku ükskõiksusega. Keegi kusagil midagi teeb, keegi on selle miski tegemisele vastu, aga kuna see mind otseselt ei puudutanud, polnud see minu asi süüvida.