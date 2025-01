Tähtsa verstapostini jõudnud kunstiõpetaja tunneb tööst suurt rõõmu

Paide Kunstikooli õppekoordinaator Kristina Such ütles, et Mare Olev on nende majas täiesti ametlikult tööl ning juhendab kaks korda nädalas täiskasvanute maaliringi ning 3. - 4. klasside kunstitunde annab ta ka. "Teda armastavad kõik - nii lapsed kui täiskasvanud. Ta on justkui soe ja lahke vanaema kõigile," lausus ta.